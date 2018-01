La Federación Vecinal organiza un pasacalles dentro de la Campaña de juegos y juguetes no sexistas

Portada del sitio > La Federación > Actividades > La Federación Vecinal organiza un pasacalles dentro de la Campaña de juegos y (...)

Mañana viernes 5 de enero la comisión de igualdad de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid “Antonio Machado” organiza un pasacalles dentro de la campaña de juegos y juguetes no sexistas. Dicho pasacalles partirá a las 11.30 horas de la Plaza Cruz Verde, continuando por Materia, Plaza España, Teresa Gil, Regalado, Constitución, Santiago hasta Plaza Mayor.

Estará animado por una actriz disfrazada de árbitro de futbol y por un actor disfrazado de cocinero. Llevarán consigo ua bicicleta con un carricoche y animarán e interactuaran con tanto con los niños y niñas como con los padres y madres. El objetivo es sensibilizar para que estas navidades se regalen juguetes no sexistas y a la vez llevarán a cabo juegos donde puedan participar toda la familia.

Asimismo, se regalarán cuentos donados por la biblioteca Entrelineas” del Barrio España.

Se entregará un díptico donde hemos desarrollado un decálogo a la hora de elegir el juego o juguete para estas navidades:

1. Los niños y las niñas aprenden jugando. El juego es libre y espontáneo. No hay juguetes de niños o de niñas. Evita los que transmitan esta idea.

2. No hay colores de niños o de niñas, sólo etiquetas sociales que limitan la creatividad. Elijamos los colores, no dejemos que ellos nos elijan.

3. Intenta escoger juguetes que reflejen la diversidad de cada persona: Somos iguales, somos diferentes.

4. Orientando en una buena elección de juguetes también estás educando. Escoge con acierto, teniendo en cuenta que sean seguros, acordes con la edad y libre de prejuicios sexistas.

5. Elige juguetes que reúnan a niños y a niñas cooperando y compartiendo espacios tanto públicos como domésticos. Les enseñarás a construir un mundo más libre e igualitario.

6. Regala juguetes que ayuden a promover todas las capacidades y habilidades personales de niñas y niños, posibilitando tanto juegos tranquilos como los que requieren tranquilidad física.

7. Busca juegos y juguetes que potencien la igualdad en la participación y el desarrollo de sentimientos y afectos, sin diferenciación, en niñas y niños.

8. Evita juguetes, juegos y videojuegos violentos. Educa para resolver problemas de forma positiva, constructiva y creativa.

9. A veces la publicidad muestra imágenes y valores distintos a los que queremos enseñarles. Es importante escuchar a las niñas y a los niños, no hay que ignorar sus peticiones, pero tampoco decirles que sí a todo.

10. Busca libros, juegos, videojuegos y juguetes en los que se nombren y estén presentes tanto niñas como niños.