El agua se encarece en Laguna con el nuevo convenio en más de 800.000€ y las nuevas luminarias dejan el ahorro de energía en poco más de 57.000 euros anuales

Portada del sitio > Áreas > Consumidor@s y usuari@s > El agua se encarece en Laguna con el nuevo convenio en más de 800.000€ y las (...)

La Asociación Vecinal La Calle, de Laguna de Duero, miembro de la Federación Provincial de Asociaciones de vecinos y Consumidores Antonio Machado, ha consultado los datos oficiales de la cuenta general 2017 y ha descubierto que las liquidaciones de 2016 y 2017 desmontan los supuestos e hinchados ahorros que difunden los responsables del Consistorio como parte de la propaganda preelectoral. La Asociación ha presentado reclamaciones a la cuenta 2017 en su exposición pública.

El Ayuntamiento de Laguna en 2017 ha comenzado a pagar las facturas reales de la aplicación del convenio de Depuración, con un encarecimiento de 843.734,02 € respecto a lo abonado en 2016. En 2017 el saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas ha supuesto un coste de 1.390.576,02 € frente a los 563.972,00 € de 2016. Es el efecto de la factura por depuración que desbordó todas las previsiones de propio presupuesto 2017 fijadas en 700.000€ por depuración y que en realidad ha sido de 1.192.994,06 €, doblando la cantidad pagada en 2016 de 554.243,69 €. Así las comparaciones que hace el Ayuntamiento de precios por metro cúbico con un supuesto ahorro de 400.000€, en realidad según las cifras oficiales de 2017 se quedan en lo contrario, un encarecimiento de más de 800.000€. Esto es debido a que a pesar de mejorar el precio del metro cúbico, se están enviando a depurar aguas residuales, pluviales y freáticas como ya hemos denunciado por la falta de una doble red de canalizaciones. Además es previsible que la factura se encarezca en 2018, dado que en 2017 fue año muy seco y 2018 es un año de generosas precipitaciones. Aun así, la tasa de agua recaudó 1.445.390,73 € en 2017 y los gastos fueron de 1.390.576,02 €.





Es constatable en 2017 la factura energética que dejó el alumbrado público con el cambio de luminarias, de 245.655,84 € frente a los 303.224,94€ pagados en 2016, lo cual supone un ahorro anual de 57.569,10 €. Lo cual contrasta con las abultadas cifras que da el gobierno municipal de 1 millón de Euros de ahorro en la legislatura, cuando en realidad solo es de 230.276,40 €. Aún siendo positivo el cambio de alumbrado convencional al Led, no solo por ahorro energético, menor contaminación y mejor iluminación, las cifras que da el gobierno municipal poco tiene que ver con la realidad presupuestaria.

Otros datos descubiertos en la consulta de la cuenta general 2017, revelan las realidades económicas del Municipio. En el caso de la deuda del Consistorio de 1.222.629,65€, suponen 229,43€ por habitante según los propios indicadores municipales. A pesar de una supuesta buena gestión económica, los grupos de gobierno aprobaron declaran saldos de dudoso cobro 2.774234,36€ con la abstención del resto de la Corporación. Eso supone dar por perdidos casi 3 millones de Euros de ingresos. El presunto superávit municipal sale en 2017 una vez más de no gastar lo presupuestado en 495.910,87€. Es este sentido destaca la no ejecución de 246.064,91 € del programa de Acción social o por ejemplo no ejecutar 3.207,65 € de la partida de lucha contra la violencia de género. Igualmente en Educación no se ejecutaron 36.041,19 € previstos, ni tampoco 42.535,20 € en la juventud del municipio. Sin embargo los gastos políticos han subido en 5.343,44 € sobre lo presupuestado y 178.315,17 € sobre lo que se gastó en 2016 de forma contraria a lo comprometido en el acuerdo de gobierno de 2015. El gasto cultural disminuye 22.720,53 € sobre lo comprometido presupuestariamente y en más de 100.000€ en 2016.







Sobre el balance Municipal triunfalista de Prado Boyal la cuenta general 2017 revela que a pesar de vender patrimonio, “si bien el precio de venta de los bienes es inferior a las deudas y ello ha originado pérdidas que se reflejan en las cuentas”. Así en realidad no se ha generado un superávit de la deuda, sino que las cuentas anuales 2016 Se aprueban con pérdida de 1.779.961,75€ y en 2017 con un resultado negativo de 47.393,60€. La agencia tributaria abrió a inspección fiscal los ejercicios de 2014 a 2017, ambos inclusive, para todos los impuestos y adicionalmente en 2013 para el impuesto de Sociedades. En el mes de junio de 2017 se resolvió el contencioso que del Ayuntamiento frente a la agencia tributaria pero no hay noticias oficiales, a pesar de que algunas fuentes apuntan a que Laguna lo perdió.