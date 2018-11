Ampliar el Centro de Salud de Pilarica-Circular y a garantizar el uso público de la abandonada Casa Cuartel de la Guardia Civil, preferentemente para vivienda joven

Portada del sitio > Áreas > Participación ciudadana > Ampliar el Centro de Salud de Pilarica-Circular y a garantizar el uso (...)

Hoy corresponde intervenir en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid a esta Asociación Vecinal Bailarín Vicente Escudero, poco después que la ciudad haya perdido a Tomas Rodríguez Bolaños, valga este pequeño recuerdo para unos de los Alcaldes que más esfuerzo realizó por fortalecer la participación ciudadana y que más hizo por nuestros barrios, cuando ninguna otra administración velaba por ellos .Un recuerdo a nuestro Ilustre Vecino que merecía estar en el panteón de Hombres Ilustres de Valladolid.

Nuestra intervención quiere insistir hoy en resaltar lo que muchos de nuestros barrios necesitan, mayor número de espacios dotacionales, mayor atención a sus vecinos y sus reivindicaciones y en la necesidad de que los políticos sean conscientes que la desigualdad social donde más se nota es en los barrios de la periferia que rodean Valladolid.

Nuestra Asociación Vecinal que cumple su treinta aniversario, lleva reivindicando desde hace más de quince años las necesidades que el barrio tiene de dotaciones y espacios públicos, y por lo tanto la de saber aprovechar todas las oportunidades de suelo o de edificios públicos que existan dentro del mismo.

Esta oportunidad viene marcada por el vaciamiento y abandono de la casa cuartel de la Guardia Civil de la Plaza de los Vadillos abandono que cumple ya cerca de diez años cuando los últimos habitantes de los edificios pasaron a la carretera de Soria.

Y para eso conviene hacer un poco de historia ya que la Memoria Colectiva conviene refrescarla de vez en cuando.

Corría el año 1915 cuando los terrenos próximos a la Esgueva desde Vadillos a Circular, fueron desecados por el soterramiento del rio y la eliminación de los puentes que dividían el barrio en dos, los terrenos así vacantes pasaron a poder del Ayuntamiento. Y casi treinta años más tarde fueron “cedidos de modo gratuito” por el Ayuntamiento de Valladolid al Instituto Nacional de la Vivienda para la construcción de viviendas sociales. Insisto terrenos de propiedad municipal cuestión que queremos resaltar. Posteriormente en los años 1940 aquellas viviendas sociales denominadas de “Onésimo Redondo” pasaron a convertirse en una Casa Cuartel de la Guardia Civil que pasarían a ser competencia del Ministerio del Interior y posteriormente de la Junta de Castilla y León. Y volvemos a insistir terrenos de titularidad pública.

La Asociación Vecinal había insistido a lo largo de los años desde 2002, con la remisión de cerca de 32 cartas a Instituciones y políticos nacionales y autonómicos de la necesidad que dichos edificios tuvieran una utilidad pública en beneficio del barrio.

Por cierto con una pregunta en las Cortes Generales de Tomas Rodríguez Bolaños, y siempre la callada por respuesta, el silencio y el peloteo de unas administraciones a otras.

Pocas contestaciones hemos recibido respecto a las últimas cartas enviadas en los años 2015, 2017 y 2018 se remitieron escritos pidiendo una entrevista con el presidente de la Junta de Castilla y León y con el Consejero de Presidencia, ”la callada por respuesta” y así es la propia Asociación Vecinal, la que ha tenido que averiguar por su cuenta y riesgo, que la Junta de Castilla y León estaba procediendo a inscribir en el Registro de la Propiedad dichos inmuebles, hecho consumado en Febrero 2018.

“Viva la transparencia y la participación ciudadana y la opacidad frente a la petición de información”.

CUATRO son las posibilidades que ofrecen esos edificios y suelo públicos cedidos por el antiguo propietario el Ayuntamiento de Valladolid a la Administración Central y ahora en manos la Junta de Castilla y león

Ampliación del Centro de Salud.

Rehabilitación de los edificios existentes para construcción de vivienda joven en alquiler.

Dotaciones para el barrio de espacios deportivos para los pocos jóvenes que nos quedan.

Necesidades de equipamientos públicos, para personas mayores. Las cuatro propuestas nos son excluyentes sino coincidentes. Datos que avalan el primer punto. Cerca de 35.000 cartillas transitan por los pasillos del Centro de Salud Pilarica-Circular, donde el constante incremento de las actividades asistenciales requiere el sacrificio de zonas comunes, como salas de espera o de reuniones e incluso pasillos. A pesar de las diversas reformas ya acometidas, el consultorio no puede afrontar actividades concernientes a la gestión clínica de la demanda urgente por personal de enfermería así como tampoco disponer de consultas individuales para los profesionales, espacios adecuados para la organización de las unidades administrativas o zonas comunitarias para la promoción de la salud.. Datos que avalan el segundo punto: El envejecimiento de la población es un hecho importante, la mayor parte de los habitantes de nuestros barrios y sobre todo en el Barrio de San Juan donde la mayoría rondan los 60 años, nuestra pirámide de edades es una de las más envejecidas de la ciudad de Valladolid.(65 por ciento de la población tiene más de 60 años)Les ha llegado la jubilación. Apenas hay gente joven, se han ido bien por falta de oportunidades o bien por la búsqueda de mejores horizontes. Las casas se van quedando vacías. Más de 234 pisos vacíos y 174 locales en venta o alquiler Y los pocos solares y las viviendas molineras en ruinas que existen no se construyen por la crisis de la construcción. Es cierto que han llegado nuevos vecinos 732, de otros países. Son de otras culturas, otras costumbres, otras gentes, tienen otro sentido diferente de vivir, de reclamar o de convivir con los vecinos, se oyen nuevos sones, nuevos dejes, nuevas músicas. El barrio necesita planes de integración social y lugares de encuentro interculturales.

Datos que avalan el tercer y cuarto punto

Dotaciones que dispone nuestro barrio. Centro de Salud, recordemos que necesita ampliación, Centro de mayores San Juan, espacios libres, como la plaza de San Juán siempre parcheada y nunca acometida su remodelación, o la plaza Luis Braille que merecía estar en la web de las Rotondas, por cierto de nuevo vuelve a ser aplazada su ejecución, ó la Plaza Circular que presenta serios problemas de seguridad. Únicamente merece la consideración de espacio libre moderno y organizado la Plaza de la Danza.

Datos que avalan el cuarto punto

Necesidad de espacios públicos para la atención de personas mayores, tales como centro de día y otros espacios de reunión.

Queremos que la casa Cuartel de la Guardia Civil no pase a propiedad privada que siga siendo un edificio público que se rehabilite para vivienda joven, como viviendas de alquiler, que permita que parte de su espacio sea ocupado por el Centro de Salud, que se transforme en un espacio deportivo para los jóvenes la parte del patio que da a la calle Doctor Montero.

La planta baja de todo el edificio, se habilite para centro de día y otros espacios de carácter colectivo.

No queremos que se venda ni se especule con un edificio que es público y que debe de responder a los intereses ciudadanos no a los de determinados promotores.

LA CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL ESPACIO PUBLICO PARA EL BARRIO